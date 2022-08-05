Нацбанк Грузии серьезно улучшил прогноз роста ВВП

5 авг. 12:56

Рост экономики Грузии в этом году, согласно новому прогнозу Нацбанка Грузии, составит 9%, в прежнем прогнозе он ожидался на уровне 4,5%.

"Ожидается, что осуществленный и анонсированный Федеральной резервной системой США и Центральными банками Европы рост процентных ставок будет иметь эффект, подобный ужесточению монетарной политики на кредиты в иностранной валюте в Грузии. В результате развития событий подобным образом, Нацбанк прогнозирует рост экономики в 2022 году до 9%", - рассказал глава регулятора Коба Гвенетадзе.

В июне, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, за шесть месяцев – 10,5%.