Минсельхоз России: продовольственная безопасность под угрозой

5 авг. 12:39

В этом году Россия может не достигнуть запланированного показателя по урожаю зерна в стране в 130 млн тонн, что негативно скажется на мировой продовольственной безопасности, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В настоящее время убрано 27% площади, собрано порядка 55 млн тонн зерновых, это заметно меньше, чем год назад, поделился министр.

"В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", - отметил Патрушев, его слова приводятся в официальном Telegram-канале Минсельхоза.

Ранее ведомство ожидало, что урожай этого года составит 130 млн тонн, в том числе рекордные 87 млн тонн пшеницы.