Кабардино-Балкария нарастила бюджетные доходы

5 авг. 12:16

Доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в первом полугодии 2022 года составили 27,6 млрд рублей. Это показатель превосходит данные прошлого года на 26%, сообщил и. о. министра финансов республики Азамат Калабеков в пятницу на заседании регионального кабмина.

"В первом полугодии 2022 года доходы республиканского бюджета сложились в объеме 27,6 млрд рублей. От годовых назначений это составляет 52,6%, к аналогичному периоду прошлого года, темп роста составил 126,2%. Налоговые доходы составили 52% от годовых назначений, что в сумме составляет чуть более 7 млрд рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года по налоговым и неналоговым доходам составляет 114,7%", - привел данные статистики он.

Калабеков уточнил, что расходы бюджета сложились на уровне 27,4 млрд рублей, к аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 129,4%.