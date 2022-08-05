Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября

5 авг. 12:14

Ростуризм продлевает чартерную программу в Дагестан до 24 сентября в связи с высоким спросом, об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Теперь отправиться в путешествие можно до 24 сентября, хотя мы планировали завершить ее 3 сентября. Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная", - написала Догузова в своем Telegram-канале.

Программа стартовала 2 июля, туроператор Fun&Sun предлагает путевки, в которые включены проживание, трансферы и экскурсии. Стоимость путевок стартует от 33,5 тыс рублей.

Программа туристических чартеров подразумевает субсидирование половины стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют 50% затрат на обслуживание воздушного судна, а туры становятся в полтора-два раза доступнее.