Hanine - Arabia, Violin and Dance show

5 авг. 12:12

Основная идея, на которой было построено видео, заключалась в основном в битах, поскольку музыка уже была написана для танцовщицы в клубе, где Ханин играла на арабской скрипке. Услышав это, Ханин решила изменить некоторые из его элементов, обозначив переход от чисто танцевальных битов к более музыкальному, более восточной пьесе, ориентированноq на скрипку. Поскольку она твердо верит, что мало что может конкурировать с восточными битами, ее миссия состояла в том, чтобы доказать своей аудитории, что, хотя она, как международная арабская скрипачка, принимает разнообразие в музыке, она обязана своим собственным знаниям восточной музыки, чтобы гарантировать арабские мелодии преобладают, когда противопоставляются западным ритмам. И хотя арабская скрипка с незапамятных времен ассоциировалась с заброшенностью и относительно мрачными мыслями, она стремилась изменить ее и положить конец стереотипу, создав более живые и веселые биты, которые могут понравиться разной аудитории.