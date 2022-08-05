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Известный арбитр из Турции завершил карьеру

Известный арбитр из Турции завершил карьеру

Турецкий футбольный арбитр Джюнейт Чакыр завершил карьеру, сообщил главу Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши, пишет Anadolu.

Чакыру 45 лет, он судил финал Лиги чемпионов 2015 года "Барселона" - "Ювентус", полуфинал чемпионата мира 2018 года в России между Хорватией и Англией, полуфинал мирового первенства 2014 года Нидерланды - Аргентина. Также он был арбитром матчей с участием российских команд: заключительный матч группового этапа между сборными России и Алжира, а также матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием казанского "Рубина" и московских "Спартака" и ЦСКА.

"Надеюсь, мы сможем организовать прощальный матч для нашего учителя. Мы хотим проводить его как положено. Хотел бы поблагодарить Джюнейта Чакыра за всю работу, которую он проделал. Желаю ему удачи в его будущей работе", - сказал Бююкекши, отметив, что несмотря на множество предложений из-за рубежа Чакыр займется повышением квалификации судей в Турции.

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