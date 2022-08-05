Известный арбитр из Турции завершил карьеру

5 авг. 11:59

Турецкий футбольный арбитр Джюнейт Чакыр завершил карьеру, сообщил главу Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши, пишет Anadolu.

Чакыру 45 лет, он судил финал Лиги чемпионов 2015 года "Барселона" - "Ювентус", полуфинал чемпионата мира 2018 года в России между Хорватией и Англией, полуфинал мирового первенства 2014 года Нидерланды - Аргентина. Также он был арбитром матчей с участием российских команд: заключительный матч группового этапа между сборными России и Алжира, а также матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием казанского "Рубина" и московских "Спартака" и ЦСКА.

"Надеюсь, мы сможем организовать прощальный матч для нашего учителя. Мы хотим проводить его как положено. Хотел бы поблагодарить Джюнейта Чакыра за всю работу, которую он проделал. Желаю ему удачи в его будущей работе", - сказал Бююкекши, отметив, что несмотря на множество предложений из-за рубежа Чакыр займется повышением квалификации судей в Турции.