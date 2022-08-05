Европа сокращает импорт СПГ в августе

5 авг. 11:54

В начале августа работа терминалов по регазификации сжиженного природного газа в Европе показала тенденцию к замедлению. При этом заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на прежнем уровне.

С начала августа наметилась тенденция на сокращение объема регазификации СПГ. Так, в среду терминалы работали с производительностью 65,8%, средний показатель за июль составил 69%, пиковые значения - 76%.

Почти вдвое снизила прием СПГ Италия, следует из статистики Gas Infrastructure Europe.

Также, согласно данным за первые дни августа, есть тенденция к сокращению запасов СПГ в терминалах Европы.

Запасы газа в подземных хранилища Европы выросли до 70,89%. При этом прирост за последние отчетные сутки (3 августа) составил 0,35% - минимум за последние пять дней.