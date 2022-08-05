Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 18 тыс человек

5 авг. 11:28

За минувшие сутки в России выявили 18 555 новых случаев заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с начала апреля.

В Москве новых случаев 6 149, в Санкт-Петербурге – 2 078, в Подмосковье - 1 683. В Краснодарском крае - 423, в Ставропольском крае - 219, в Крыму - 169, в Дагестане - 63, в Кабардино-Балкарии - 68, в Адыгее - 19, в Карачаево-Черкесии - 11, в Чечне - 5, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 28.

Общее число инфицированных в России достигло 18 672 422.

Госпитализированы за сутки 1 906 человек. Выздоровели 9 817 пациентов, за все время - 18 019 883.

Умерли за сутки 47 человек, с начала пандемии - 382 651.