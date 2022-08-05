Безработных россиян осенью станет больше?

5 авг. 11:10

Министр экономического развития России Максим Решетников, сообщил, что осенью безработица в стране отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%.

"У нас действительно она (безработица - ред.) второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости. <…> Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - заявил Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

По словам министра, предприятия в России традиционно стараются максимально поддерживать трудовые коллективы и сохранять занятость. Кроме того, правительством запущен ряд мер поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, добавил Решетников.