Никотиновая продукция в Казахстане подорожает с 2023 года

5 авг. 11:02

С нового года в Казахстане увеличат ставки акцизов на табачную продукцию, изменения были внесены в Налоговый кодекс законом от 11 июля 2022 года, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.

Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы. Сигареты с фильтром в 2023 году будут стоить 14 100 тенге/1 000 штук, в 2024 – 15 900 тенге/1 000 штук, в 2025 – 15 900 тенге/1000 штук.

Для товаров с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70% от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки: в 2023 году – 9 870 тенге /1000 штук, в 2024 году – 11 130 тенге /1000 штук, в 2025 году – 11 130 тенге /1000 штук.

Помимо этого, изменения внесены в статью 43 закона страны "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", согласно которым ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах будет повышена. В 2023 году она составит 53 тенге/миллилитр жидкости, в 2024 году – 55 тенге/миллилитр жидкости, в 2025 году – 55 тенге/миллилитр жидкости.