Руслан Анбаев стал акимом Петропавловска

5 авг. 10:55

В Петропавловске назначен новый аким города, им стал Руслан Анбаев.

5 августа на внеочередной сессии Петропавловского городского маслихата депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры Руслана Анбаева на должность руководителя областного центра. Кандидатуру по результатам голосования утвердили единогласно, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Новый градоначальник был представлен депутатам акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым. Анбаев поблагодарил главу региона и депутатов за оказанное доверие.