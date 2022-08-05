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Руслан Анбаев стал акимом Петропавловска

Руслан Анбаев стал акимом Петропавловска

В Петропавловске назначен новый аким города, им стал Руслан Анбаев.

5 августа на внеочередной сессии Петропавловского городского маслихата депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры Руслана Анбаева на должность руководителя областного центра. Кандидатуру по результатам голосования утвердили единогласно, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Новый градоначальник был представлен депутатам акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым. Анбаев поблагодарил главу региона и депутатов за оказанное доверие.

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