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Сыр Oltermanni в России превратится в Laplandia

Сыр Oltermanni в России превратится в Laplandia

ООО "Валио" в России начинает ребрендинг полутвердых сыров. Сыры Oltermanni решено переименовать в Laplandia.

Сыры под брендом Oltermanni продавались в России на протяжении последних 25 лет. Обновление бренда намечено на середину осени. В компании сообщили, что упаковка продукта сохранит привычные желтые и коричневые цвета, а новое название отражает все преимущества традиционного продукта.

Ребрендинг связан со сменой собственника после ухода из России финского концерна Valio. В апреле ООО "Валио" купила ГК "Велком".

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