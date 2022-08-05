Сыр Oltermanni в России превратится в Laplandia

5 авг. 10:50

ООО "Валио" в России начинает ребрендинг полутвердых сыров. Сыры Oltermanni решено переименовать в Laplandia.

Сыры под брендом Oltermanni продавались в России на протяжении последних 25 лет. Обновление бренда намечено на середину осени. В компании сообщили, что упаковка продукта сохранит привычные желтые и коричневые цвета, а новое название отражает все преимущества традиционного продукта.

Ребрендинг связан со сменой собственника после ухода из России финского концерна Valio. В апреле ООО "Валио" купила ГК "Велком".