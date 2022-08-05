Крупное ДТП в Дагестане унесло жизни двух человек

5 авг. 10:36

В результате автоаварии с участием четырех автомобилей в Каякентском районе погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Трагедия произошла 4 августа, около 21:00 мск, на трассе Манас – Сергокала – Первомайск.

По предварительным данным, владелец ВАЗ 10-й модели во время обгона выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Granta и Priora. Последний затем врезался в Mitsubishi Carisma.

В результате 49-летний водитель "десятки" и его 14-летний пассажир погибли на месте. Еще трое пассажиров этой машины 49, 50 и 53 лет доставлены в больницу. Все они являются жителями Сергокалинского района.