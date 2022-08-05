Лондон расследует нападение на посольство Азербайджана

5 авг. 10:29

Восемь участников нападения на посольство Азербайджана в Лондоне арестованы, проводится расследование, сообщает азербайджанское посольство в пятницу.

"Великобритания осуждает действия протестующих, проникших в посольство Азербайджана в Лондоне, и в настоящее время проводит тщательное расследование по этому вопросу. Полиция благополучно эвакуировала находящихся внутри здания сотрудников посольства, а затем вывела оттуда протестующих. Арестованы восемь человек", - говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что "Великобритания серьезно относится к своему обязательству гарантировать защиту дипломатических представительств в стране". Местная полиция связывается с посольством Азербайджана, чтобы обеспечить соответствующие меры безопасности, отмечается в сообщении.

Напомним, нападение произошло накануне. Радикалы ворвались в здание посольства, совершили акт вандализма, написав на стенах лозунги и подняв на крыльце флаги.