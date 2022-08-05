Старые вещи тяготят 79% россиян

5 авг. 10:26

Освободить дом от старой одежды хотели бы 79% россиян, говорится в опросе, проведенном сервисами "Юла" и "Объявления ВКонтакте" совместно с аналитическим агентством ResearchMe.

"Пересмотреть свой гардероб и распрощаться со старыми вещами серьезно настроены 79% опрошенных. Как правило – это женщины (89% ответов от них и 66% от мужчин)", - указано в исследовании.

Уточняется, что 26% респондентов сообщили, что мечтают избавиться от старой мебели, а 20% - хотели бы избавиться от ненужной техники. Освободить дом от подарков, оказавшихся бесполезными, были бы рады 19% опрошенных, говорится в исследовании.