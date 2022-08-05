Казахстан проведет интернет до Азербайджана

5 авг. 10:16

Казахстан начнет возведение волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря до Азербайджана в направлении Азия – Европа, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Асхат Оразбек.

"Мы намерены дальше двигаться по нескольким направлениям - это строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия – Европа. Также планируется внедрение 5G, строительство национальной гипермагистрали Запад – Восток", – цитирует его Sputnik Казахстан.

Он подчеркнул, что у республики есть возможности стать data hub практически для всей Евразии и будет развивать data-центры в Казахстане.

Помимо этого, Оразбек заявил, что в этом году пройдет аукцион по радиочастотам на 5G в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и всех областных центрах.

"С операторами работу соответствующую проводим по подготовке к аукциону, по выработке его характеристики, включая обязательства. В ближайшее время договоримся обо всем и процедуру запустим", – добавил он, заверив, что скоро казахстанцы "почувствуют" 5G.