Лавров: позиция Ирана по СВПД абсолютно правомочна

5 авг. 10:14

Россия поддерживает позицию Ирана, согласно которой ядерная сделка должна быть возобновлена в первоначальном виде, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Камбодже.

"Этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий", - отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, "речь сейчас идет ровно о том, что американцы пытаются видоизмененный план сделать предметом новой договоренности", в то время как иранцы настаивают на том, что условия сделки должны быть такими, как было одобрено 2015 году. "Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна", - подчеркнул министр.

Он добавил, что США выходили из плана, который ранее сами и одобряли, и, так как Вашингтон его пытался разрушить, американцы должны отозвать свои позиции и вернуться к первоначальным договоренностям.