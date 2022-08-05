В Москву придут похолодание и грозы

5 авг. 10:02

Синоптики предупредили москвичей о похолодании и грозовых дождях в начале следующей недели.

Как сообщает ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков, холодный атмосферный фронт посетит столицу уже в грядущее воскресенье, 7 августа, температура снизится.

"Уже в понедельник только 23 градуса, во вторник тоже 23 [градусов], вся первая половина следующей рабочей недели в пределах 22-24 градусов и кратковременные грозовые дожди", - цитирует собеседника ТАСС.

Он также отметил, что во второй половине недели температура в столице снова начнет повышаться и достигнет 25-27 градусов тепла.