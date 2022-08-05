Неонацист из "Правого сектора" готовил теракт в КЧР

5 авг. 9:59

В Карачаево-Черкесии предотвратили взрыв прокуратуры и военкомата, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Отмечается, что теракт готовил местный неонацист под патронажем запрещенной в России террористической организации "Правый сектор". После совершения взрывов он планировал покинуть страну и уехать на Украину.

"В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор", - сказано в сообщении.

Дома и в тайнике у преступника обнаружили самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, экстремистская символика, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписка с участниками террористической организации.

В настоящее время задержанный признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.