"Росатом": мы с удовольствием работаем турецкими компаниями над строительством АЭС "Аккую"

5 авг. 9:50

В госкорпорации "Росатом" ожидают, что турецкие компании, участвующие в проекте первой в Турции АЭС "Аккую", обеспечат завершение строительства энергоблока №1 в установленный срок - в 2023 году, заявил генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы с удовольствием работаем с турецкими компаниями, горячо приветствуем их желание участвовать в реализации крупнейшего проекта, ценим их упорство и трудолюбие, стремление получить опыт и новые компетенции в статусе поставщиков атомной отрасли", - поделился Лихачев.

Из 25 тыс строителей, который трудятся сегодня на строительной площадке АЭС "Аккую", более 80% - граждане Турции. Со временем количество сотрудников турецких строительных компаний, как и самых компаний в проекте, вырастет, сообщил он.

Глава "Росатома" добавил, что управление таким масштабным и технически сложным проектом предъявляет высокие требования ко всем его участникам. "От каждой компании-кандидата мы в первую очередь ожидаем подтверждения способности реализовать поставленные задачи", - подчеркнул Лихачев.

Также, продолжил он, от компания требуется кристально-честное и неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств.

"И, наконец, мы должны видеть, что компания делает все возможное, чтобы способствовать достижению цели, поставленной господином президентом Турции Реджепом Эрдоганом, – завершить строительство первого блока в 2023 году", - заключил глава «Росатома».