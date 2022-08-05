Конкретных предложений Еревана по Карабаху в России не увидели

5 авг. 9:44

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва пока не увидела конкретных предложений Армении по миротворческой миссии в Карабахе на фоне эскалации.

"Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Карабахе, я не могу сейчас гадать", - цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что "любая из сторон договоренностей, которые были достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении, конечно же, вправе предлагать дополнительные инициативы". "Пока мы их не видели", - добавил министр.

Напомним, утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, осуществляли интенсивный обстрел азербайджанских позиций в направлении Лачинского района, в результате военнослужащий-срочник погиб от пулевого ранения.

В ходе контртеррористической операции "Возмездие", проведенной ВС АР, были взяты под контроль высоты Гырхгыз и Сарыбаба, а также ряд других важных командных высот, уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части, уничтожены живая сила армянских НВФ, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и множество боеприпасов.