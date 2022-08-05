Эрдоган обсудит с Путиным операцию в Сирии и зерно

5 авг. 9:30

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сочи подготовку турецких ВС к военной операции в Сирии, сообщает издание Anadolu.

Напомним, Эрдоган сегодня прилетит в Сочи, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Это вторая за последние 17 дней встреча глав двух государств, которая, как отметили в агентстве, носит критически важный характер.

"В повестке дня переговоров на высшем уровне приоритетным вопросом значится подготовка к новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии", - передает Anadolu.

Также президенты могут затронуть ситуацию на Украине и реализацию соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"На фоне отбытия из портов Одессы первого сухогруза с украинским зерном лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути действенности "зернового коридора". Наконец, лидеры Турции и России обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества, включая энергетику и оборонпром, реализации стратегических проектов", - добавили в агентстве.