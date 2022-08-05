Грузия впервые за два года примет Tbilisi Art Fair

5 авг. 8:34

Ярмарка современного искусства Tbilisi Art Fair пройдет в грузинской столице с 22 по 25 сентября. Мероприятие будет проводиться впервые после двухлетнего перерыва.

Ярмарка состоится в выставочном центре Expo Georgia, на ней соберутся коллекционеры, кураторы, критиков, гости из разных стран мира и представители международных СМИ.

Участниками Tbilisi Art Fair станут местные и международные галереи, независимые художники. Сбор заявок на участие в ярмарке уже стартовал.

В рамках мероприятия будут проведены перформансы и мастер-классы.