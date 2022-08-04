У экстренных служб Алматы будет единый номер

4 авг. 23:48

В 2023 году в Алматы заработает единый телефон экстренных служб. Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев.

Жители Бостандыкского района города пожаловались градоначальнику на встрече, что сейчас невозможно дозвониться в полицию по номеру "102", и новый начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров заверил, что проблема взята на контроль, пообещав устранить ее при поддержке акимата. "Такая же проблема и при звонках в городской акимат", - констатировал Досаев.

"Да, люди не могут дозвониться. У нас в акимате, например, всего два оператора, больше не можем пока позволить. Надо автоматизировать эту систему. Департаменту полиции поручаю посмотреть, что можно сделать. У нас с нового года единый номер экстренных служб будет "112". Мы уже обкатываем эту систему". - цитирует главу города "АиФ-Казахстан".

Полноценный запуск единого номера решит проблему, уверен градоначальник.