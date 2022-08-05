Глава МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

5 авг. 1:20

Вечером 4 августа министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Об этом сообщили в азербайджанском МИД.

В ходе беседы Чавушоглу выразил обеспокоенность в связи с нападением, произошедшим в четверг на здание посольства Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии.

В свою очередь, Байрамов подробно рассказал турецкому коллеге об этом инциденте. Глава турецкого МИД решительно осудил это нападение, подчеркнув при этом, что Анкара поддерживает Баку и всегда готова его поддержать.

Напомним, 4 августа члены радикальной религиозной группировки атаковала посольство Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии. После вмешательства местной полиции участники группы были выведены из здания и задержаны. В результате инцидента никто не пострадал.