Сочи масштабно отпразднует юбилей Кубани

4 авг. 23:50

Власти Сочи подготовили свыше 80 крупных мероприятий к 85-летию Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Старт основным праздничным мероприятиям даст Кубанский казачий хор, который 31 августа выступит в Зимнем театре. В музеях Сочи для жителей и гостей города заработают тематические выставки выдающихся художников, заслуженных деятелей искусств и работников культуры края, свою свою экспозицию по приглашению главы города Алексея Копайгородского представит Краснодарский музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына, передает "АиФ-Юг".

Праздничные концерты, театрализованные представления и флэшмобы проведут на пяти площадках во всех районах Сочи. Также на площади Южного мола представят фотовыставку, демонстрирующую знаковые места всех 44-х муниципальных образований региона.

"Празднование 85-летия Краснодарского края совпадет с началом бархатного сезона в Сочи. И, конечно, наша задача продемонстрировать гостеприимство нашего многонационального Сочи, рассказать жителям и туристам как можно больше фактов о становлении и развитии нашего южного региона, его истории, выдающихся людях и главных достопримечательностях. Именно поэтому по поручению главы города Сочи подготовлена программа, в которую вошли свыше 80 крупных мероприятий и концертов для всех возрастов", - рассказала вице-мэр города Галина Москалева.

В основной день празднования, 13 сентября, во всех районах края состоится церемония поднятия флага, а по главным улицам Сочи пройдет праздничный автомотопробег. Основными площадками проведения мероприятий станут Зимний театр, площадь Южного Мола, площадь Флага, парк Ривьера, центральные площади всех внутригородских районов.

Также запланированы открытые концерты оркестра народных инструментов, симфонического оркестра, праздничное шествие и выставка народных промыслов "Национальный колорит Кубани", а на пляже Маяк пройдет физкультурно-спортивный праздник.