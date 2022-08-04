В следующем году на Северном Кавказе запустят новый турмаршрут

4 авг. 23:38

Туристический маршрут по трем регионам Северного Кавказа планируется запустить в 2023 году. Об этом заявил в кулуарах российского туристического форума "Путешествуй!" министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков.

По его словам, новый восьмидневный турмаршрут охватит Кабардино-Балкарию, Ставропольский край и Северную Осетию. "Мы делаем сейчас национальный маршрут совместно со Ставропольским краем и Осетией. <...> Маршрут будет "все включено" от Минвод до Владикавказа: в Минводы прилетел, двое суток в Ставропольском крае", - цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что называться "Северный Кавказ: города, горы, гостеприимство". "Гoрoдa - этo Стaврoпoльский крaй в бoльшeй стeпeни, гoрoдa Кaвминвoд. Гoры - этo Кaбaрдинo-Балкария - три дня, две ночи. А гостеприимство - оно, конечно, на всем Кавказе, но Осетия особенно это умеет делать. А после - вылет обратно в Москву", - рассказал Могенцуков.