Работы Рами Меира через 40 лет все-таки попали на ВДНХ

Вчера на ВДНХ в павильоне ”Азербайджан” открылась выставка горско-еврейского художника Рами Меира. "Выставка масштабная. Она проводится совместно с ”Азерхалча” при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Здесь представлены ковры по мотивам картин Рами Меира, которые соткали в Баку, в ”Азерхалче”, его великолепная чеканка, которая не оставляет никого равнодушным, картины – словом, всё то, что знакомит человека с искусством и творчеством этого талантливого художника", - заявила директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова.

"Работы Рами Меира есть во многих частных коллекциях по всему миру. Для нас большая честь представлять здесь его работы. Выставка посвящена горско-еврейской культуре. В этом большой смысл и большая важность, потому что Азербайджан - страна мультикультурная и мультирелигиозная. Азербайджан светская страна, но с мусульманским преимущественно населением. При этом у нас есть поселение горских евреев, наверное, одно из самых крупных поселений в исламских странах, если говорить о религии. Это поселение горских евреев Губе, где они проживают испокон веков, одно из самых интересных мест. История горских евреев уходит глубоко в историю и Азербайджана", - рассказала Саадат Кадырова.

По ее словам, очень важно, что азербайджанцы могут хранить, относиться бережно и толерантно к культурам и истории народов, которые населяют Азербайджан, поэтому выставка в павильоне ”Азербайджан”, посвященная горько-еврейской культуре - это очень гармонично и это очень в духе азербайджанцев".

Рами Меир в интервью "Вестнику Кавказа" рассказал : "Я родился в Азербайджане, я - бакинец. Для меня выставляться здесь - огромная честь. ВДНХ - значимое место в мировом масштабе. При СССР все республики здесь имели свои павильоны, в том числе Азербайджан. 40 лет назад здесь должна была проходить выставка азербайджанских ювелиров, чеканщиков, художников, куда я тоже был приглашен. Но произошло недоразумение: двадцать моих работ, чеканных изделий (я по специальности чеканщик художественных ювелирных изделий) было по дороге на ВДНХ украдено. Все работы были очень сложными. Удалось сохранить по случайности только две работы, которые были отправлены в Баку в подарок моей невесте. Поэтому выставка называется ”40 лет спустя. Возвращение”. Спустя 40 лет, уже по приглашению друзей, знающих эту историю, в родном павильоне ”Азербайджан” выставлены те две работы - ”Бой гладиаторов” и ”Превосходство розы”, они единственные сохранились. Сейчас они привезены из Израиля, чтобы можно было их показать здесь, в Москве. Я счастлив и горд, что я сегодня здесь, в столице".

"У меня проходило несколько выставок в Москве, выставки в Азербайджане, в Италии – все по разной тематике. Была выставка ”История одного народа для всего мира” про наш народ, горских евреев. Здесь мы можем увидеть современные, неклассические ковры - авангард, можно сказать. Мы можем увидеть световые картины, резьбу по дереву, мою коллекцию серебряных изделий, которые наши предки носили в городе Губа, где был поселок Красная Слобода. Вещи довольно-таки интересные. Достопримечательностью здесь еще являются старинные открытки с николаевских времен, которые по крупицам собирались на протяжении 25 лет. Меня интересовало всё, что связано с нашим народом. Это целая история, это документалистика. На основе газетных статей, вырезок появился научный труд, книга про евреев Кавказа. Туда входят и горские евреи, и бухарские евреи, евреи Азии, грузинские евреи, евреи ашкенази из России", - говорит Рами Меир.

Его вдохновляет то, что на ВДНХ выставку увидят многие. "Мне очень бы хотелось, чтобы теплота, энергия, красота многих работ, многих вещей передалась людям. Чтобы эти вещи радовали души, объединяли людей, чтобы мы любили друг друга, уважали друг друга на примере нашей Родины, азербайджанского народа, нашего многонационального города Баку", - сказал художник.

"Помимо работ Рами Меира здесь представлены книги и открытки. Что важно, в каждой открытке есть философский подтекст. Они не повторяются. Сюжеты сопровождаются его цитатами. Это тоже очень важно, потому что когда человек, который занимается таким высоким искусством, вкладывает в это не только внешнюю эстетику, но еще и какое-то внутреннее содержание, что это находит отклик у очень многих людей" – говорит Саадат Кадырова.

Выставка продлится до конца октября.