В Тбилиси открылась выставка  "Предметы, найденные в погоне за удовольствиями"

5 авг. 5:32

В Тбилиси в выставочном пространстве Radisson Blu Iveria Hotel открылась выставка работ грузинской художницы Маки Батиашвили "Objects Found in the Pursuit of Pleasure" ("Предметы, найденные в погоне за удовольствиями").

По словам искусствоведов, работам Батиашвили присуща ярко выраженная современная и грузинская эстетика. "Люди, застрявшие в мыслях и мечтах, интегрированные с природой и в то же время рационально отделенные от нее. Это уже встретившиеся или те, кто встретятся в будущем, запечатленные в памяти портреты, движущиеся и застывшие графические фигуры, черно-белые пейзажи…" – приводит релиз Sputnik Грузия.

Мака Батиашвили – художница из Грузии. В 2015 году она была удостоена награды "World Master in arts". Ее работы выставлялись в Германии, Нидерландах, Франции, Литве, Израиле, Великобритании, Чехии, Украине и родной Грузии.