Чечня вошла в число регионов-лидеров по переходу на "Госвеб"

5 авг. 0:35

Минцифры России назвало регионы, лидирующие по переводу информационных ресурсов органов власти и образовательных учреждений на платформу "Госвеб". В их числе оказались Чечня, Ульяновская, Калужская и Белгородская области.

"Лидерами по внедрению стали Ульяновская, Калужская, Белгородская область, а также Чеченская Республика, в которых 100% сайтов общеобразовательных организаций и органов местного самоуправления перешли на платформу "Госвеб", - сообщает ведомство.

Уточняется, что в настоящее время к платформе подключены 17 регионов, для которых развернуто более 8 тысяч официальных сайтов.