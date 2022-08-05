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Чечня вошла в число регионов-лидеров по переходу на "Госвеб"

Чечня вошла в число регионов-лидеров по переходу на &quot;Госвеб&quot;

Минцифры России назвало регионы, лидирующие по переводу информационных ресурсов органов власти и образовательных учреждений на платформу "Госвеб". В их числе оказались Чечня, Ульяновская, Калужская и Белгородская области.

"Лидерами по внедрению стали Ульяновская, Калужская, Белгородская область, а также Чеченская Республика, в которых 100% сайтов общеобразовательных организаций и органов местного самоуправления перешли на платформу "Госвеб", - сообщает ведомство.

Уточняется, что в настоящее время к платформе подключены 17 регионов, для которых развернуто более 8 тысяч официальных сайтов.

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