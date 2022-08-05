Три миллиона рублей разыграют на скачках на Краснодарском ипподроме 6 августа

5 авг. 3:33

Скачки на Кубок губернатора пройдут в Краснодаре 6 августа, на них разыграют три миллиона рублей. Такое сообщение распространила пресс-служба Краснодарского ипподрома.

Бега стартуют в 11:00. На дистанциях от одной тысячи метров до 2,4 тыс метров посоревнуются лучшие российские лошади, чистокровные скакуны английской, ахалтекинской и арабской пород.

В программе праздника также выступления творческих коллективов региона и почетного караула Кубанского Казачьего Войска, традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок.

Кроме того, впервые будет избрана самая стильная пара дня - она получит ценные подарки от спонсоров и партнеров.