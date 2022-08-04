Тысячи человек одновременно отведают кубанский борщ на фестивале в Атамани

4 авг. 23:58

Тысячу литров кубанского борща сварят в комплексе "Атамань" Темрюкского района в эту субботу на фестивале ткачества "Кубанский рушничок". Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

Отведать суп, который приготовят в станице на открытом огне, смогут более 3 тыс человек.

Для приготовления лакомого блюда атаманские казачки уже подготовили 140 кг говядины, 40 кг свеклы, 54 кг капусты и 80 кг картошки.

Главными действующими лицами фестиваля будут кубанские умелицы: они познакомят гостей с разными видами и техниками ткачества.