Мусорный полигон вспыхнул в Каспийске

4 авг. 23:14

На закрытом мусорном полигоне в каспийском микрорайоне "Кирпичный" произошел пожар, сообщает пресс-служба администрации города.

Местные жители пожаловались на едкий дым. Причиной огня стало самовозгорание – находившийся под землей мусор вспыхнул под воздействием высокой температуры.

К месту возгорания прибыло11 единиц спецтехники от коммунальных служб и частных лиц. Но потушить тлеющие отходы водой не удалось. Было решено засыпать грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода к очагу возгорания.

Работы завершатся через 4 дня.