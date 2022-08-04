Мусорный полигон вспыхнул в Каспийске

На закрытом мусорном полигоне в каспийском микрорайоне "Кирпичный" произошел пожар, сообщает пресс-служба администрации города.
Местные жители пожаловались на едкий дым. Причиной огня стало самовозгорание – находившийся под землей мусор вспыхнул под воздействием высокой температуры.
К месту возгорания прибыло11 единиц спецтехники от коммунальных служб и частных лиц. Но потушить тлеющие отходы водой не удалось. Было решено засыпать грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода к очагу возгорания.
Работы завершатся через 4 дня.