Чавушоглу и Гутерриш обсудили вывоз зерна из Украины

4 авг. 22:39

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

Главной темы беседы стали последние события в рамках достигнутых договоренностей по экспорту зерна из Украины.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа, а в четверг покинул территориальные воды Турции и отправился в Ливан.