Иран заинтересовался Башкирией

Башкирия считается одним из самых активных российских субъектов в плане сотрудничества с Ираном. "Мы можем очень хорошо сотрудничать в промышленности и, особенно, в нефтегазовой сфере. В этой области российские партнеры добились хороших результатов", - сказал иранский посол в России Казем Джалали, возглавлявший делегацию из Ирана, побывавшую в начале августа в Башкирии.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что Иран занимает 10 место во внешнеторговом обороте республики, а доля Башкирии в товарообороте России и Ирана составляет 3,21%. В прошлом году объем взаимной торговли между Ираном и Башкирией вырос в восемь раз и достиг 121 млн долларов. Продовольственные товары, химическая продукция, древесина, оборудование идут на экспорт, а импорт Башкортостана из Ирана в основном составляют металлы и химическая продукция. По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргариты Болычевой, Иран входит в топ-10 стран контрагентов республики. По словам старшего преподавателя БашГУ, кандидата политических наук Кирилла Фадеева, "Башкирия много лет сотрудничает с Ираном, в частности, с провинцией Меркези, в области сельского хозяйства, образования, но сейчас этим отношениям нужен дополнительный импульс".

В мае делегация Башкирии участвовала в крупнейшей нефтегазовой выставке Iran Oil Show в Тегеране. Делегация приехала в Иран с пакетом предложений в области науки, образования, культуры, промышленности, сельского хозяйства, а также дорожной картой их реализации. Радий Хабиров позднее заявил, что республика рассматривает возможность представить в следующем году на этой выставке стенд нефтепромышленных предприятий Башкортостана.

Ранее иранская сторона уже проявляла интерес к поставкам сырья, особенно по сверхсплавам для лопастей турбин, а также к инженерно-техническому сотрудничеству в нефтяной отрасли. Поступило предложение о реализации нового проекта станции нефтепереработки. В ходе 30-й международной специализированной выставки и нефтегазохимического форума "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Иранской нефтеперерабатывающей компанией Petro Palayesh Nik Yazd Company был подписан Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в нефтегазовой отрасли и научно-образовательной сфере.

В ходе переговоров в августе стало известно, что Башкирия будет поставлять в Иран продукцию своей деревообрабатывающей промышленности. Об этом сообщили представители иранского целлюлозного холдинга Таминской нефтегазовой и нефтехимической инвестиционной компании Tappiko.

ИРИ также проявила интерес к поставкам зерна. В 2019 году Башкирия уже поставляла зерно в Иран на суднах водоизмещением три тысячи тонн. На сегодняшний день Башкортостан сможет осуществлять поставки через порт "Агидель" баржами по рекам Белой, Каме, Волге и далее через Каспийское море. Премьер-министр Андрей Назаров предложил иранским партнерам сотрудничество в рамках строительства логистического центра в городе Агидель. Через порт этого города есть возможность перевозить большие объемы грузов. Иранские компании могут проявить интерес не только к строительству логистического центра, но и к "экстерриториальному посеву зерновых и масличных культур на свободных земельных площадях Башкирии". Вице-премьер Башкортостана Ильшат Фазрахманов заявил, что регион обладает такой возможностью.

Планируется и развитие отношений в сфере туризма. "Мы прорабатываем открытие прямого авиасообщения Уфа - Тегеран - Уфа. Думаю, что к осени может открыться прямое авиасообщение между городами. Иран - уникальная историческая держава, куда туристы наши могут ехать. Там безопасно, красиво, интересно. Мы предложили возможности и наших санаториев, которые тоже интересны нашим коллегам", - сказал глава Башкирии.

"Несмотря на увеличение объемов товарооборота в 6,7 раз по сравнению с 2020 годом, мы намерены расширить номенклатуру товаров, поставляемую в Иран. Мы прорабатываем вопрос направления сотрудника Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана в Иран, который будет работать при торгпредстве России в Иране и помогать предприятиям налаживать кооперационные связи", - сказала Маргарита Болычева. В свободных экономических зонах ИРИ также возможно появление башкирских предприятий. Открытие представительства Башкортостана при торгпредстве России в Иране запланировано на осень.