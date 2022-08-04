Янукович и его сын попали под санкции Евросоюза

4 авг. 21:59

Европейский союз ввел санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщили сегодня в Совете ЕС.

Как отмечается, такое решение было принято в ответ на российские действия на Украине.

В заявлении Совета ЕС сказано, что Виктор Янукович и его сын Александр добавлены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства.

Санкции вступили в силу немедленно. Они включают в себя запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов на территории ЕС.