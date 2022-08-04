Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины в пятницу

4 авг. 21:41

В пятницу, 5 августа, из портов Украины выйдут еще три сухогруза с зерном. Об этом заявил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра завтра (СКЦ) завтра планируется выход из портов Украины трех судов с зерном", - цитирует его ТАСС.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что турецкий сухогруз после проверки в Стамбуле отправится на Украину за зерном.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа, а в четверг покинул территориальные воды Турции и отправился в Ливан.