Фарид Гаибов встретился с азербайджанским бойцом UFC

4 авг. 21:45

Глава Минмолодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с бойцом UFC из Азербайджана Рафаэлем Физиевым, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр поздравил бойца с первой победой под флагом Азербайджана и заявил, что успехи спортсмена повысят интерес к смешанным единобороствам среди молодежи республики.

Физиев поблагодарил Гаибова за теплый прием и подчеркнул, что горд представлять Азербайджан. Также он рассказал о своей подготовке к следующим поединкам.

Напомним, Физиев в последнем бою нокаутировал бразильца Рафаэля Дуса Анюса. Это его шестая подряд победа в UFC.