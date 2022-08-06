Четыре выдающихся ближневосточных проекта

Middle East Monitor назвал четыре знаковых экологических и инновационных проекта, которые внесут вклад в устойчивое развитие стран Ближнего Востока.

Саудовская Аравия: футуристический город Неом

Неом, проект футуристического мегаполиса в Саудовской Аравии, будет существовать за счет возобновляемых источников энергии на 100% - там будет как солнечная и ветровая, так и водородная энергетика - что обеспечит функционирование экосистемы с нулевым уровнем выбросов парниковых газов и положительным углеродным балансом (т.е. инфраструктура будет потреблять больше углекислого газа, чем было затрачено для ее обеспечения). Планируется, что вода будет подаваться в Неом через опреснительные установки, что позволит сделать город региональным центром опреснения и хранения воды. Высокотехнологичная модульная система привлечет исследовательские компании и стартапы, связанные с водными ресурсами, что позволит внедрять инновационные решения во всех областях водного хозяйства.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии, как правило, создают множество рабочих мест. По данным Европейского оборонного фонда (EDF), компании, работающие в сфере "зеленой" энергетики, могут предложить больше рабочих мест. Эта сфера развивается в 12 раз быстрее, чем экономика США в целом. В этом отношении Неом станет одним из самых значимых проектов в этой сфере, создав 380 тысяч рабочих мест. Ожидается, что строительство торгово-технологического центра также увеличит ВВП Саудовской Аравии примерно на $48 млрд.

Катар: Зеленый город Мшейреб

Мшейреб - масштабный проект устойчивого восстановления центра Дохи – столицы Катара. Планируется, что это будет один из самых экологически чистых городских районов мира. В этом мегазеленом городе сокращение потребления энергии на 30% будет достигнуто благодаря модернизированной планировке зданий, позволяющей максимально использовать естественную энергию и направлять в кварталы прохладный воздух, оптимизированной и высокоэффективной технологии охлаждения, которая позволяет минимизировать использование кондиционеров.

В 2021 году город Мшейреб был удостоен награды Совета США по экологическому строительству за лидерство в экологической архитектуре и строительстве на Ближнем Востоке. Была отмечена выдающаяся приверженность компании продвижению "зеленого" строительства в разработке флагманского проекта Мшейреб, который стал первым в мире устойчивым проектом восстановления центра города.

Катар вкладывает большие средства в инструменты "мягкой" силы посредством таких международных проектов, как чемпионат мира по футболу. Тем не менее, эта страна Персидского залива подверглась резкой критике за нарушение прав человека. Amnesty International призвала ФИФА выделить не менее $440 млн на компенсацию трудовым мигрантам в Катаре. Таким образом, этот устойчивый город очень важен для укрепления "мягкой" силы Катара.

ОАЭ: "Умный" город Масдар

В 2016 году Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и программа ООН по населенным пунктам запустили инициативу "Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых городов". С тех пор как мир охватила пандемия нового коронавируса, правительства начали активнее инвестировать в "умные" устойчивые города. Масдар - город, где будут внедряться инновации в сфере возобновляемой энергии и экологически чистых технологий для обеспечения низкого уровня выбросов парниковых газов. Согласно отчету Bloomberg, начальный капитал строительства Масдар-Сити стоил ОАЭ $20 млрд.

Поскольку ежегодные выбросы парниковых газов в Эмиратах составляют почти 25 тонн на душу населения, что является одним из самых высоких показателей в мире, беспилотные электромобили, рассекающие по улицам этого эко-города, станут эффективным средством борьбы с изменением климата. А этот экологичный город сделает ОАЭ одним из лидеров "умной" энергетики на Ближнем Востоке, таким, какой является Норвегия для своего региона.

С другой стороны, настоящий социальный проект, город будущего превратит своих жителей в активных борцов с изменением климата. Чтобы у граждан не возникало ощущение, что они живут в каком-то научно-фантастическом романе, важно взаимодействовать с общественностью и информировать ее о преимуществах "умных" городов, например о дальнейших планах ОАЭ по строительству таких городов.

Египет: инициатива Nestle по переработке пластика

В целях сохранения окружающей среды для будущих поколений и улучшения условий жизни представительство Nestlé в Египте запустило инициативу по сбору и переработке пластиковых отходов. В рамках этой инициативы компания работает над улучшением египетской экосистемы переработки отходов. Инициатива, принятая в сотрудничестве между Министерством окружающей среды Египта, компанией CID Consulting и сервисом PayMob, направлена на увеличение мощностей по сбору и обеспечению поступления большего количества отходов на предприятия по переработке ПЭТ-сырья. Несмотря на проблему Nestle с использованием детского труда, эта инициатива компании улучшит экосистему переработки отходов в Египте. Тем не менее Египту, как стране, принимающей в этом году конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), предстоит еще много работы, поскольку существующие экологические проблемы требуют коллективных усилий как со стороны государственного, так и частного секторов.