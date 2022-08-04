Провал санкций против России признали в Германии

4 авг. 20:54

Российско-германские торговые отношения растут, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, сообщил обозреватель немецкого издания Welt Олафа Герсеманна.

Он со ссылкой на статью Süddeutsche Zeitung пишет, что целью антироссийских санкций было "подать сигнал Путину". Автор отметил, что президент России не прислушался бы к таким "внушениям".

По словам журналиста, несмотря на запрет на покупку угля, стали, древесины, цемента и золота, торговля между Россией и Германией растет благодаря возросшим ценам на газ.

В немецком статистическом ведомстве сообщили, что в июне ФРГ заплатила за российский газ 3,5 млрд евро. С мая рост составил 5%, а по сравнению с прошлогодним июнем – 39%.

Герсеманн подчеркивает, что доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов. Он признал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30%, однако заявил, что цель ФРГ не достигнута.

"Все получилось против нашего расчета. Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", - заключил журналист.