Лавров на АСЕАН "сохранил свои пуговицы"

4 авг. 20:35

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе ужина на полях АСЕАН в Камбодже смог пообщаться со всеми, кто не спрятался, сообщают источники РИА Новости, реагируя на заявления Белого дома о возможном разговоре главы МИД с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен обсудит с Лавровым в Камбодже вопрос обмена заключенными. По его словам, нет сомнений, что Блинкену удастся "поймать господина Лаврова за пуговицу".

"Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", - сказал собеседник.