Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19

4 авг. 20:15

Американский лидер США Джо Байдена чувствует себя хорошо, несмотря вновь положительный тест на коронавирус, сказано в коммюнике его лечащего врача Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.

"Президент чувствует себя очень хорошо сегодня. У него все ещё есть кашель, но он проявляется уже реже. Этим утром тест на COVID-19 дал вновь положительный результат", - говорится в заявлении.

В субботу у Байдена снова был обнаружен COVID-19, спустя 12 дней после первоначальной постановки диагноза, когда он в первый раз получил положительный результат тестирования на инфекцию.