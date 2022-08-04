Дагестане запустили инклюзивные смены отдыха детей на базе школ

4 авг. 19:57

В Дaгeстaнe oткрылись инклюзивные cмeны дeтcкoгo oтдыхa нa бaзe кoррeкциoнных шкoл. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"Впервые в Дагестане открылись инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на базе трех коррекционных школ. Охвачено 140 детей", - сказано в заявлении.

Министр образования региона Яхья Бучаев сообщил, что в 2023 году отдохнуть таким образом смогут еще больше детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Дагестане также организовали профильную смену для 100 подростков с асоциальным поведением "Миротворец", которые состоят на разных видах профилактического учета.