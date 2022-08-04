Звезда узбекистанского футбола может воссоединиться игроком сборной России в одном клубе

4 авг. 19:55

Итальянский клуб "Торино" является основным претендентом на узбекского форварда "Ромы" Элдора Шомуродова, пишет газета "Sportitalia".

Ранее нападающий туринцев Андреа Белотти покинул команду по истечении контракта. По данным издания, "Торино" ищет ему замену и все внимание приковано к Шомуродову.

Стоит отметить, что ранее туринцы сообщали о скором переходе полузащитника "Аталанты" и сборной России Алексея Миранчука, однако наставник клуба из Бергамо заблокировал переход. СМИ пишут, что медосмотр россиянина в "Торино" отложен до полного согласия "Аталанты".

Ранее сообщалось, что Шомуродов заинтересовал английский "Вулверхэмптон" и итальянские "Болонья" и "Сассуоло".