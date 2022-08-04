Эрдоган обсудит с Путиным покупку самолетов-амфибий

4 авг. 19:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить на переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом заявил сегодня министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

"Будет выведен на определенную стадию вопрос о покупке самолетов (самолетов-амфибий) у России. Поскольку есть вопросы, которые можно легко преодолеть в двусторонних отношениях, данный вопрос, вероятно, будет обсуждаться и на этой встрече", - цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, 5 августа в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.