В Грузии сообщили о ксенофобной кампании

4 авг. 19:19

Ксенофобная кампания против туристов идет в Грузии, сообщил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Оппозиция неоднократно заявляла о бесконтрольном въезде граждан РФ в Грузию после начала конфликта на Украине. По их словам, россияне представляют угрозу для страны. Также звучали призывы введения визового режима с Россией.

"Туризм – главнейшее направление нашей экономики, и распространяется много фейков на эту тему. В частности, один телеканал заявил, что сегодня в Грузии число русских туристов - 10% от населения Грузии, это ложь. Если взять цифры – не будет и одного процента. В целом в страну въехало, вместе с уже выехавшими, 242 тыс человек, это ксенофобная кампания которая полностью основана на лжи", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он заявил, что частью данной кампании является и информация неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" о растущем количестве компаний, которые открываются россиянами.

"Их цель одна – как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, чего мы не допустим", - подчеркнул Кобахидзе.