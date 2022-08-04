Израильская армия направит дополнительные подразделения на границу с сектором Газа

4 авг. 18:52

Армия Израиля направит дополнительные подразделения к границе с сектором Газа для повышения боеготовности в случае возможного нападения со стороны палестинских радикалов. Такое решение приняло командование Армии обороны Израиля, сообщает армейская пресс-служба.

"После проведенной оценки обстановки было принято решение усилить дивизию "Газа" [дислоцирована у границы с сектором] дополнительными подразделениями с целью повышения боеготовности", - приводит заявление военных ТАСС.

Радиостанция Kan сообщает, что на границу с палестинским анклавом направят артиллерию, инженерные войска, пехоту, бронетехнику и спецназ.