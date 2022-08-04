Соперник Махачева признался, что не желал боя с россиянином

4 авг. 18:41

Боец UFC в легком весе Чарльз Оливейра, которому осенью предстоит провести титульные поединок против россиянина Ислама Махачева, заявил, что не хотел принимать этот бой против Ислама.

По словам Оливейры, он хотел подписать контракт на более прибыльный поединок.

«Я не хотел этого боя. Я хотел получить большие деньги за другой поединок. Однако все знают, что я сотрудник UFC. Вы не можете избежать этого. Мы пытались вести переговоры со всех сторон", - цитирует его Sports.ru.

При этом он добавил, что ему все равно, где драться, поскольку "клетка одинакова в любом уголке мира".