Кутаиси и Париж восстановили прямое авиасообщение

4 авг. 18:20

Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновил полеты Кутаиси – Париж-Кутаиси, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Авиакомпания сегодня совершила первый прямой регулярный рейс на самолете типа AIRBUS A320. Из Кутаиси в Париж вылетели 154 пассажира.

Отмечается, что на данном этапе рейс Кутаиси-Париж-Кутаиси будет выполняться раз в неделю.

Авиаперевозчик с 1 августа вернул на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и восстановил рейсы в Эстонию и Францию. Полеты по маршруту Кутаиси-Таллин-Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю.