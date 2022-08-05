Что не нравится Пашиняну в работе российских миротворцев, каковы перспективы экономики Армении, что еще готовит оппозиция - Анализ армянских СМИ за 29 июля – 4 августа

В последние дни ситуация в Карабахском регионе Азербайджана и на границах Азербайджана и Армении резко обострилась, и хотя на это пока не успели отреагировать армянские газеты, реакцию на события армянского премьера Никола Пашиняна активно муссируют электронные армянские СМИ.

Пашинян усомнился в мандате российских миротворцев

В последние дни ситуация в Карабахе и вокруг него резко обострилась, - заявил на заседании правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. "Ряд событий, происходящих в эти дни, и происшедших до этого, выявляют вопросы системного характера. Я неоднократно говорил, что присутствие и деятельность российских миротворческих сил в Карабахе – ключевой фактор обеспечения безопасности карабахских армян, и мы высоко ценим усилия Российской Федерации по обеспечению стабильности и мира в нашем регионе.

Но ряд событий, происшедших в Карабахе с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, вызвали у армянской общественности вопросы по поводу содержания и характера миротворческой операции в регионе. В этом контексте возникает острая необходимость уточнения деталей миротворческой операции в Карабахе. Существует ряд институциональных вопросов, связанных с этой темой. В частности, в третьем пункте заявления от 9 ноября 2020 года четко указано, что в Карабахе имеется линия соприкосновения, по которой дислоцированы российские миротворческие силы. И именно эта территория называется зоной ответственности российских миротворческих сил. Поэтому мы рассчитываем, что любая попытка пересечения линии соприкосновения будет пресечена российскими миротворческими силами, а азербайджанские подразделения, оказавшиеся внутри, будут отведены на исходные позиции.

Фото с сайта Минобороны РФ

Возвращаясь к теме мандата российских миротворческих сил Карабахе, должен повторить: на наш взгляд, подписей Армении и России достаточно для полного выполнения этого мандата. Ну а если нет, то следует принять меры по установлению этого мандата на международном уровне или наделения миротворцев более широким международным мандатом", - сказал армянский премьер. Он отказался раскрыть детали, однако отметил, что эти вопросы беспокоят власти Армении еще с ноября 2020 года, призвав "удвоить и утроить" усилия миротворцев.

Керобян рассказал о перспективах развития экономики страны

Паромное сообщение начнет действовать с августа, пропуск армянских грузов через КПП Ларс в июле по сравнению с предыдущим месяцем увеличился примерно на 10%, а некоторые сектора, экономики страны, пострадавшие от роста драма, ждет содействие государства, - сообщил министр экономики Ваан Керобян, пишет "Арменпресс". "Макроэкономические показатели за первое полугодие, рост индекса экономической активности за 6 месяцев на 11,8% - это лучший показатель за последние 15 лет. Однако весь мир, и особенно наш регион, полон вызовов. И в этом смысле мы должны не ослаблять, а, наоборот, усиливать работу, чтобы закрепить зафиксированные результаты и на следующие кварталы и годы", - заметил министр. Коснувшись 5,5% спада в аграрном секторе по итогам первого полугодия, министр сказал: "Думаю, это не соответствует действительности, мы видим, что экспорт и выпуск сельхозпродукции действительно увеличился, этого не могло бы быть, если бы сельское хозяйство сократилось", - сказал министр, заверив, что готовится закон о сельском хозяйстве, цель которого - лучшее управление отраслью.

По поводу беспокойства относительно того, что наблюдаемый рост экономики носит краткосрочный характер, и в экономике будут проблемы, если туристический поток прекратится, Керобян сказал: "Мы уверены, что этот рост, результат не краткосрочный, а скорее долгосрочный. Растет и потенциал, который позволит нам расти в ближайшие годы. Правительство нацелено на повышение производительности, следовательно, и потенциала армянских компаний. Правительство будет финансировать программу модернизации экономики, с помощью которой компании смогут покупать оборудование, сборочные линии". Вспомнил министр и об очередях на Верхнем Ларсе. Керобян напомнил, что вместе с коллегой, министром экономического развития России Максимом Решетниковым они постарались найти решения на месте, и договорились о выделении второго участка для растаможки на КПП "Ларс". "И уже в июле по сравнению с июнем пропуск армянских грузов увеличился примерно на 10%: это меньше, чем мы планировали, но что касается самих очередей, то улучшение есть. С этой точки зрения обсуждения и работы продолжаются", - заверил министр.

Говоря о росте драма и его воздействии на отдельные отрасли, Керобян отметил, что это оказывает влияние на наиболее важные отрасли, включая инвесторов, экспортеров, ИТ-сектор, разработчиков. "Мы понимаем, что есть красная черта, ниже которой рост драма уже нанесет болезненный удар по нашей экономике. И по нашему мнению, эта красная черта составляет 450 драмов за $1. Мы пытаемся найти решения, которые смягчат удар по нашим уязвимым отраслям, и они смогут двигаться вперед, получая прибыль", - заявил министр. Первые решения в этом направлении уже приняты, на следующей неделе будут и другие, - пообещал министр, пишет издание.

Сагателян призвал готовиться к любому сценарию оппозиции

В результате предательского сговора Карабах останется без армян, - написал на своей странице в одной из соцсетей депутат фракции "Армения", лидер оппозиции Ишхан Сагателян. "Ситуация продолжает оставаться напряженной и крайне опасной. Если эти останутся у власти, у нас каждый день будут новые потери. С Николом есть два пути: либо новая война, либо новая капитуляция. Единственным выходом из сложившейся ситуации остается устранение этих властей. Не спрашивайте: где оппозиция? Оппозиция на месте. Будьте готовы к любому сценарию", - цитирует Сагателяна интернет-издание Armenia Today.

Также на митинге на площади Франции Сагателян рассказал о дальнейших планах движения "Сопротивление". "2 сентября мы созываем здесь общеармянский митинг", - заявил он, проинформировав, что в середине августа также планируется организация "Всеармянского форума сопротивления", на который будут приглашены гости из диаспоры. Кроме того, в августе движение продолжит посещение областей Армении. Депутат назвал "абсолютной ложью" утверждения о том, что оппозиция в сентябре вернется в парламент и будет сотрудничать с властями. "Если оппозиция пойдет в парламент, то исключительно со своей повесткой, сформированной нашим народом. Эта повестка ясна – отстранение Никола, борьба против угроз в отношении Армении, наши инициативы по решению жизненно важных проблем республики", - подчеркнул Сагателян, прокомментировав возможность объявления импичмента действующему премьер-министру со стороны оппозиции.

"Мы запустим процесс импичмента в парламенте тогда, когда будут достаточные основания для успеха. Какое-либо действие не будет самоцелью", - заявил депутат, еще раз напомнив: для смены власти есть два пути – отставка действующего премьера под общенародным давлением, либо его отстранение от власти посредством импичмента. Депутат подчеркнул, что оппозиция может достичь успеха в обоих случаях только посредством "широкого общенародного давления", и уличная борьба оппозиции не имеет альтернативы. После митинга на Площади Франции участники митинга оппозиции также провели шествие по центральным улицам Еревана.

Блок "Армения" собирает подписи на случай отказа от мандатов

Во фракции блока "Армения" начат сбор подписей на случай отказа от мандатов, - пишет газета "Жоховурд". "Принято решение получить подписи всех 153 кандидатов, включенных в пропорциональный список, чтобы, если они решат отказаться от своих депутатских мандатов, это коснулось бы всех. "Не должно быть людей, которые, если придет их очередь получать мандат, вступали в какие-то игры с властью и согласились бы пройти в парламент с мандатом фракции блока "Армения"", - сказал собеседник издания. А вот депутат от блока "Армения" Гегам Манукян отказался от комментариев. На данный момент только крыло партии АРФ Дашнакцутюн в блоке "Армения" консолидировано и сразу подало заявление всех своих членов, представленных в списке блока. На это замечание Манукян ответил: "Спасибо за оценку"", – отмечает издание.

Иран и Армения заканчивают строительство дороги Татев – Сисиан

Иран и Армения участвуют в завершении строительства южной части стратегически важной дороги Татев - Сисиан на юге Армении, - читаем на страницах иранского информационного агентства Mehr. "Дорога будет проложена до иранского Нурдуза в качестве альтернативного маршрута к дороге Горис - Капан в обход территории Азербайджана. Кроме того, Иран выразил готовность экспортировать в Армению технические и инженерные услуги иранских подрядчиков и компаний для завершения строительства вышеупомянутого коридора от Нурдуза до Еревана с более высокой производительностью.

Иран стремится инициировать стратегический транспортный коридор "Персидский залив - Черное море" наряду с другими существующими коридорами – он соединит Индийский океан и Восточную Азию с Европой через страны-участницы соглашения, включая Иран, Азербайджан, Армению, Грузию, Болгарию и Грецию. Прежде всего, Соглашение о мультимодальном коридоре "Персидский залив - Черное море" диверсифицирует транспортные коридоры Ирана для транзита из Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Китай, Индию и страны Персидского залива, на Кавказ и в Европу и обеспечит экономические и геополитические интересы Ирана", - отмечает издание.

Экс-министру Торосяну советуют быть скромнее

Бывшему министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну следовало бы быть чуть скромнее в своих выражениях, - пишет газета "Жоховурд". "Хотя чего ждать от человека, который с энтузиазмом заявляет о детских гробах? "Нас убедили выбрать смерть", - говорит бывший министр здравоохранения Арсен Торосян. Это человек, который советовал родителям покупать гробы для своих маленьких детей. Человек, который, когда выявились первые случаи коронавируса, с сарказмом отвечал на вопросы журналистов и заявлял: "Сейчас я всех вас заражу". При его руководстве было зафиксировано наибольшее число смертей в истории независимой Армении, а принадлежащий его жене медцентр не получал денег в рамках госзаказа до 2017 года, но после смены власти получил больше всего денег из госбюджета (за три года 251,6 млн. драмов)", - пишет автор публикации.

В то же время ситуация с коронавирусом в стране ухудшается - за последнюю неделю зарегистрировано 1434 новых случая заражения, а на 1 августа в стране зарегистрировано 426799 инфицированных коронавирусом, а общее число смертей составляет 10319.

СК Армении будет расследовать должностные преступления

В Главном управлении Следственного комитета Армении по расследованию особо важных дел сформировано новое подразделение, - читаем на страницах интернет-издания Armenia Today. "Новое подразделение будет заниматься расследованием случаев превышения или злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц с применением пыток и насилия. Формирование нового подразделения обусловлено тем обстоятельством, что в соответствии с УПК Армении, проведение предварительного расследования дел о применении пыток, насилия, а также угрозе применения насилия, оружия или спецсредств проводится СК. Следственный комитет уже проводит работы по комплектованию нового подразделения и организации его деятельности", - отмечает издание.

Вслед за Джангиряном начнется отток судей

Примечательная ситуация складывается в судебной системе: не исключено, что после отставки уже бывшего исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета Армении Гагика Джангиряна некоторые судьи в ближайшее время подадут заявления об увольнении по собственному желанию, - пишет газета "Жоховурд".

"Дело в том, что многие судьи потеряли свою опору, и в этих условиях предпочитают написать заявление об увольнении. Первым в отставку подаст судья Апелляционного уголовного суда Тигран Симонян. И не исключено, что в Апелляционном суде не удастся обойтись одной лишь этой отставкой, и что другие судьи не поступят также. Кстати, эта растерянность судей и чувство беззащитности возникли сразу после того, как председателем Апелляционного уголовного суда вместо выдвинутого Гагиком Джангиряном кандидата Севака Амбарцумяна был избран Мхитар Папоян", - отмечает издание.